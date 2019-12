Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Motorrollerfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montagmorgen ein 35 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Bocholt bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Münsterdeich. Gegen 07.25 Uhr hatte der 35-Jährige ca. 20 Meter vor der Einmündung Hüttenstraße einen am rechten Straßenrand stehenden und in ein Beet eingefassten Baum übersehen und war gegen diesen geprallt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zusatz: Die polizeilichen Angaben "leicht verletzt" oder "schwer verletzt" sind keine medizinischen Einordnungen. In polizeilichen Unfallstatistiken und Pressemeldungen gilt man als schwer verletzt, wenn man für mindestens 24 Stunden zur stationären Behandlung im Krankenhaus verbleiben musste. Eine sichere Einordnung nach diesem Kriterium ist bei Pressemeldungen nicht immer möglich, da die 24 Stunden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oft noch nicht vergangen sind. Diesbezügliche Angaben in Pressemeldungen haben somit grundsätzlich vorläufigen Charakter.

