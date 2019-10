Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei fahndet im Fernsehen nach Tätern des Einbruchs im Landesmuseum

Nach dem Einbruch in das Rheinische Landesmuseum in Trier am 8. Oktober fahndet die Polizei in der SWR-Fernsehsendung "Vorsicht Verbrechen" am kommenden Dienstagabend nach den Tätern. Trotz intensiver Fahndung, zu der auch die Veröffentlichung von Fotos und Videosequenzen der Täter gehörte, konnte die Polizei die Täter des dreisten Einbruchs bisher nicht ermitteln. Zwar sind bisher einige Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Der Entscheidende war jedoch nicht dabei. Deshalb haben sich die Ermittler entschlossen, die Fahndung in der Fernsehsendung "Vorsicht Verbrechen" zu verbreiten. Die Sendung wird am kommenden Dienstag, 5. November, um 21 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Ein SWR-Fernsehteam hat dazu in dieser Woche Aufnahmen in Trier gemacht. Darin beschreibt Erster Kriminalhauptkommissar Christian Soulier von der Kriminaldirektion Trier den bisherigen Stand der Ermittlungen. Auch im Museum fanden Dreharbeiten statt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei waren zwei Täter über ein Gerüst in das Landesmuseum eingebrochen. Ihr Vorhaben, den Goldschatz im Münzkabinett zu stehlen, scheiterte jedoch. Sie flüchteten unerkannt vor der Polizei, die wenige Minuten nach dem Einbruch am Tatort war. Bei ihrer Flucht hatten die Täter Tatwerkzeuge und Sporttaschen am Tatort zurückgelassen. Diese Beweisstücke werden in dem Fernsehbeitrag gezeigt. Weitere Infos zum Einbruch sowie Fotos und ein Video finden Sie hier : https://s.rlp.de/o2CUh

