Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 44-Jährige am Samstag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Die Rekenerin hatte als Insassin im Wagen eines 19-jährigen Rekeners gesessen, der gegen 19.45 Uhr den Südring befuhr. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 24-jährigen Heideners, der vom Südring nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell