Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

3.500 Euro Schaden

Bocholt (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.500 Euro hinterließ am Montag, dem 21.10.19, ein noch unbekannter Unfallverursacher auf der Dietrichstraße. Zwischen 14 und 17 Uhr hatte er dort einen schwarzen Mercedes der E-Klasse angefahren und sich dann entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfall wurde am Freitag bei der Polizei angezeigt.

