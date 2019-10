Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer "markiert den Starken"

Ahaus (ots)

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte auf der Coesfelder Straße einen Pkw-Fahrer und hatten den Streifenwagen dazu mit eingeschaltetem Blaulicht am Fahrbahnrand abgestellt. Ein 21-jähriger in Ahaus wohnhafter Mann fuhr mit seiner auf ein Familienmitglied zugelassenen hochwertigen Limousine auf die Kontrollstelle zu. Offenbar um aufzufallen oder zu provozieren beschleunigte er und fuhr mit hoher Drehzahl und entsprechender Lärmverursachung an den Beamten vorbei. Als er wenig später erneut an der Kontrollstelle vorbeifahren wollte, hielten ihn die Beamten zwecks einer Verkehrskontrolle an. Dabei folgte er den Weisungen der Beamten erst nach mehrfachen Ermahnungen und verhielt sich ebenso uneinsichtig wie respektlos, distanzlos und aggressiv. Ein Verwarnungsgeld wurde erhoben und sein Verhalten der Führerscheinstelle gemeldet, da Zweifel an der Eignung als Kraftfahrzeugführer vorhanden sind.

