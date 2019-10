Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Werkzeug aus Firmentransporter gestohlen

Borken-Gemen (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Wochenende aus einem weißen Mercedes Kastenwagen Werkzeugmaschinen im Wert von über 10.000 Euro. Die Täter hatten den auf einem Parkplatz an der Otto-Hahn-Straße abgestellten Transporter gewaltsam geöffnet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell