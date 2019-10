Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Mit Wagen gegen Baum geprallt

Legden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich in der Nacht zum Montag in Legden ereignet hat. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 02.45 Uhr die Kreisstraße 61 in Legden-Wehr aus Richtung L570 kommend in Richtung Legden. Der Wagen geriet aus zunächst ungeklärter Ursache nach links auf den Grünstreifen, kam dadurch ins Schleudern und prallte gegen einen Baum rechts neben der Fahrbahn.

An dem hochwertigen Pkw (Porsche) entstand Totalschaden. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus.

