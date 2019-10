Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Am Sonntag drangen Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße ein, indem sie das Türschloss beschädigten. Entwendet wurden Bargeld, ein Mobiltelefon, eine Uhr und ein Laptop. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

