Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elfjährige bei Unfall leicht verletzt.

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Schülerin am Dienstag bei einem Unfall in Bocholt zugezogen. Das elfjährige Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad gegen 12.50 die Rheder Straße in Richtung Münsterstraße. Im Kreuzungsbereich Victoriastraße übersah die Schülerin offensichtlich den Wagen einer 41-jährigen: Die Rhederin war von rechts kommend in die Kreuzung gefahren und hatte grundsätzlich Vorfahrt. Das Kind verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

