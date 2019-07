Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Heiden (ots)

Ein Pedelec-Fahrer hat am Montag in Heiden bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein 78-jähriger Heidener hatte gegen 09.00 Uhr die Mozartstraße in Richtung Up de Worte befahren. Ein entgegenkommender Autofahrer habe mit seinem Wagen zunächst vor einer Baumscheibe auf seiner Seite gehalten, so der Zweiradfahrer. Der Unbekannte sei dann jedoch mit seinem silberfarbenen Kleinwagen unvermittelt in die Engstelle eingefahren. Der 78-Jährige wich aus, prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Der Autofahrer habe sich entfernt, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

