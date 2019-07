Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgänger angegriffen

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Ahaus-Wessum einen 23-Jährigen attackiert. Der Ahauser war gegen 02.20 Uhr auf der Straße Zur Gräfte unterwegs, als ihn eine Gruppe von sechs Jugendlichen angriff und sein Geld stehlen wollte. Der Mann wehrte sich erfolgreich und die Täter flüchteten. Beschreibung: circa 13 bis 16 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, einer der Beteiligten trug ein weißes Halstuch mit roten Punkten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

