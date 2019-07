Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kennzeichen passte nicht

Gronau (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war am Samstag ein 32-Jähriger in Gronau mit einem Motorroller unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Mann, als er gegen 23.30 Uhr die Vereinsstraße befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass das Kennzeichen am Fahrzeug nicht zu dem Motorroller gehörte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, untersagten die Weiterfahrt und stellten das Kennzeichen sicher.

