POL-BOR: Isselburg - Erst angefahren, dann beraubt

Isselburg (ots)

Mit Gewalt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Isselburg nach Angaben eines 27-jährigen Radfahrers dessen Portemonnaie entwendet. Er sei gegen 01.30 Uhr von Heelden auf einem Feldweg in Richtung Vehlingen unterwegs gewesen. Ein dunkler Opel Kombi habe ihn angefahren, woraufhin er gestürzt sei. Als er auf dem Boden lag, seien zwei Männer aus dem Wagen gestiegen. Einer der beiden habe ihn getreten und ihm die Geldbörse abgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

