Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Roller entwendet

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein verschlossener Roller des Herstellers Kwang Yang gestohlen. Der blaue Roller stand in einem Durchgang der Hinterstraße zu dem Parkplatz eines Hotels. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

