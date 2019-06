Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weggefahren

Bocholt (ots)

Gegen einen Baum geprallt ist am Wochenende ein unbekannter Autofahrer in Bocholt-Lowick. Am Unfallort an der Pannemannstraße blieben Autoteile zurück, die auf einen Opel Corsa D, Baujahr 2007 bis 2014, als mögliches Fahrzeug des Verursachers hindeuten. Dessen Wagen muss im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Unfall hat sich im Zeitraum zwischen Samstag 12.00 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr, ereignet. Auch der Baum wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

