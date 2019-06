Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Beim Einbiegen auf einen Parkplatz hat eine Autofahrerin am Samstag in Bocholt eine Radfahrerin erfasst. Die 32-Jährige war gegen 17.55 Uhr auf der Straße Westend in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als die Bocholterin nach rechts auf einen Parkplatz einbog, stieß sie mit einer 15 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die Bocholterin war auf dem Geh- und Radweg in gleicher Richtung gefahren. Sie erlitt leichte Verletzungen.

