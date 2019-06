Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Überholmanöver kollidiert

Heiden (ots)

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Pfingstmontag auf dem Ostring in Heiden gekommen ist. Ein 50-jähriger Velener hatte dort mit seinem Wagen das Fahrzeug eines 29-jährigen Südlohners überholt, der vor ihm aus dem Kreisverkehr Rekener Straße/Ostring in den Ostring eingebogen war. Der 50-Jährige scherte wieder ein und bremste ab, woraufhin der überholte Wagen aufprallte. Dessen Fahrer erlitt schwere, sein 24 Jahre alter Insasse leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus.

