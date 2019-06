Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitert an Eingangstür

Borken (ots)

Zeugen haben in der Nacht zum Dienstag in Borken einen flüchtende Einbrecher beobachtet: Der Täter hatte gegen 02.00 Uhr vergeblich versucht, den Hintereingang einer Spielhalle an der Johanniterstraße aufzubrechen. Der Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß, schlank und bekleidet mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell