Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Bäckereifiliale eingebrochen

Borken (ots)

Bargeld haben Unbekannte am Pfingstwochenende bei einem Einbruch in Borken erbeutet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in die Filiale einer Bäckerei an der Gelsenkirchener Straße verschafft, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Unbekannten brachen im Inneren zwei weitere Türen auf - ebenso einen Schrank, in dem sich Geld befand. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 06.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

