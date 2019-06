Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall

Eine Verletzte

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Ostbevern gegen 10.00 Uhr auf der Liederner Ringstraße auf den Wagen eines 20-Jährigen aus Telgte auf, der im Rückstau vor einer Ampel (Werther Straße) stand. Der Pkw des 20-Jährigen wurde noch gegen den Pkw eines 26-Jährigen aus Warendorf geschoben. Die 21-jährige Beifahrerin des Ostbeveners (wohnhaft ebenfalls in Ostbevern) erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro.

