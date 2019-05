Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Metalldiebe flüchten

Heek (ots)

Altmetall haben Unbekannte am Dienstag in Heek gestohlen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie zwei Unbekannte gegen 12.00 Uhr in Ahle Schrott in ihr Fahrzeug luden, mit dem sie auf das Grundstück eines landwirtschaftlichen Anwesens gefahren waren. Die Zeugin sprach die Männer an, die sich daraufhin mit einem weißen Mercedes Sprinter entfernten. An dem Wagen habe sich ein rumänisches Kennzeichen befunden. Einer der beiden Täter war circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, von schmaler Statur und gebrochen deutsch sprechend; der zweite Täter war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatte dunkle, kurze Haare. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

