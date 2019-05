Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin auf Kreuzung erfasst

Borken (ots)

Eine neunjährige Radfahrerin ist am Dienstag auf einer Kreuzung in Borken von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Dazu war es gegen 14.50 Uhr gekommen: Ein 55-jähriger Borkener befuhr die Ahauser Straße aus Richtung Kalverkamp kommend, als er bei Grünlicht über die Ahauser Straße geradeaus in Richtung Coesfelder Straße weiterfahren wollte. Gleichzeitig wollte das Mädchen bei Rotlicht mit seinem Rad auf der Ahauser Straße aus Richtung Gemen kommend weiter in Richtung Innenstadt fahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

