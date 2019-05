Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Ahaus ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Ahauser befuhr mit seinem Wagen gegen 19.25 Uhr den Adenauerring in Richtung Legden. Als er nach links in die Wüllener Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen Ahausers zusammen. Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige Ahauserin, die ebenfalls im Fahrzeug des Gleichaltrigen gesessen hatte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell