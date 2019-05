Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kinder sexuell belästigt

Borken (ots)

In zwei Fällen von Exhibitionismus gegenüber Kindern ermittelt derzeit die Kripo in Borken: Ein Unbekannter soll sich am vergangenen Samstag, 25.05., gegen 15.00 Uhr einem Mädchen auf der Gartenstraße aus einem Auto heraus erst angesprochen und dann in schamverletzender Weise gezeigt haben. Das Kind flüchtete. Bereits am Donnerstag, 16. Mai, hatte sich ein ähnlich gelagerter Fall ebenfalls in Borken ereignet: Dazu war es gegen 17.55 Uhr auf dem Grütlohner Weg gekommen. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wagen neben dem Mädchen her und zeigte sich dabei in schamverletzender Weise. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen ist nicht auszuschließen. Beide Kinder im Grundschulalter berichteten, dass der betreffende Mann in einem weiß lackierten Pkw gesessen habe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf Möglichkeiten der Prävention hin, um Kinder zu schützen. Eltern sollten vermitteln, dass Kinder sich nicht von Fremden ansprechen lassen sollten und sich auch einem Auto nicht nähern sollten, aus dem sie angesprochen werden - Erwachsene können andere Erwachsene nach dem Weg fragen! Eltern sollten ihren Kindern erklären, wie sie sich im Notfall am besten verhalten: Im Zweifelsfall wegrennen, andere Erwachsene ansprechen oder laut um Hilfe rufen. Um Kindern das Bewerten einer unsicheren Situation zu ermöglichen, empfehlen sich drei einfache Fragen an sich selbst: Habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? Weiß eine vertraute, erwachsene Person, wo ich bin? Kann ich Hilfe bekommen, wenn ich sie brauche? Wird nur eine Frage mit ja beantwortet, muss ich nein sagen!

Diese und viele weitere Präventionshinweise hat das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Borken übersichtlich zusammengestellt. Das PDF ist abrufbar über den Link https://borken.polizei.nrw/sites/default/files/2017-06/Infoblatt_Wie_schuetze_ich_mein_Kind.pdf

