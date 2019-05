Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Aufprall mit Folgen

Bocholt (ots)

Ungebremst ist am Dienstag der Fahrer eines Lkw in Bocholt auf das letzte einer Reihe von vier wartenden Fahrzeugen vor einer Ampel aufgefahren - keines blieb unbeschädigt: Zu dem Unfall war es gegen 16.45 Uhr auf der Werther Straße gekommen. Ein 30-jähriger Bocholter war dort mit einem Transporter von Lowick kommend in Richtung Zentrum unterwegs gewesen und auf das Ende der Fahrzeugschlange geprallt. Die Wucht der Kollision schob die Wagen aufeinander. Leichte Verletzungen erlitten zwei Insassen eines der beteiligten Pkw, ein 50-Jähriger und eine 48-Jährige aus Bocholt. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt circa bei 26.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell