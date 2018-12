Ulm (ots) - Ein Rennradfahrer fuhr am Samstag gegen 08.30 Uhr mit zu hoher Geschwindigkeit in die Unterführung von der Gaisentalstraße in Richtung Fünf Linden. Hierbei übersah der 37-Jährige die ihm entgegenkommende 68-jährige Fußgängerin und prallte mit ihr zusammen. Beide kamen zu Fall. Der 37 Jahre alte Mann wurde schwer, die Frau leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

