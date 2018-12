POL-UL: (GP) Göppingen - Verkehrsunfall mit Verletztem

Ulm (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann wurde bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt. Am Samstag gegen 18.05 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Mercedesfahrer auf der Mörikestraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des in Richtung Burgstraße fahrenden 44-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 44 Jahre alte Fordfahrer schwer verletzt. Der 33-jährige Unfallverursacher und dessen 28-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 4500 Euro.

