POL-UL: (UL) Ulm - Kind rennt bei Rot über Ampel und wird von Auto angefahren

Ulm (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann fuhr am Samstag gegen 17:52 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ehinger Tor. Die Ampel auf Höhe der Bahnhofstraße zeigte für ihn Grünlich an. Eine 13-jährige Fußgängerin rannte plötzlich aus der Bahnhofstraße trotz für sie angezeigtem Rotlicht über die Straße. Der 43-jährige Mercedesfahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Mädchen aber nicht mehr verhindern. Diese wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik, die Angehörige wurden hierüber informiert. Am Auto des 43-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel.: 07392/9630320) führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

+++++++2320328

