Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldbörse aus Wagen gestohlen

Borken (ots)

Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Sonntag in Borken aus einem Auto gestohlen. Um an seine Beute zu gelangen, hatte der Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der Wagen hatte zwischen 16.00 Uhr und 23.20 Uhr an der Mönkenstiege gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, Wertsachen im Fahrzeuginneren liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Safe!

