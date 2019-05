Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Praxis eingebrochen

Vreden (ots)

Ein Sparschwein haben Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in Vreden zerschlagen - ob und was die Täter im Einzelnen erbeutet haben, stand zunächst allerdings noch nicht fest. Sie hatten sich gewaltsam Zugang in Praxisräume an der Straße Domhof verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie ein Fenster aus seiner Verankerung. Es fiel dabei hin und zerbrach. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 04.40 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

