Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Beim Wenden Auto übersehen

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden

Vreden (ots)

Am Freitag befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick die Stadtlohner Straße (K24) von Stadtlohn kommend in Richtung Vreden. In Höhe einer Bushaltestelle (Rosker) hielt er an und wendete. Trotz des Blicks in den Rückspiegel und des Schulterblicks übersah er nach eigenen Angaben den nachfolgenden Wagen eines 18-jährigen Autofahrers aus Vreden. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich zwei Mitfahrerinnen (Vredenerinnen im Alter von 17 und 20 Jahren) aus dem Fahrzeug des 18-Jährigen leicht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

