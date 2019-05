Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Mofa-Fahrerin prallt gegen Sperrpfosten

Ahaus-Ottenstein (ots)

Am Freitag prallte eine 18-jährige Mofa-Fahrerin aus Ahaus gegen einen Sperrpfosten und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Die Ahauserin hatte einen Verbindungsweg von der Georgstraße kommend in Richtung Vredener Straße befahren. Nach eigenen Angaben rutschte sie auf der nassen Pflasterung aus und prallte gegen einen hölzernen Absperrpfosten. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

