Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Vreden (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 20 Jahre alter Radfahrer in der Nacht zum Montag bei einem Unfall in Vreden erlitten. Der Vredener hatte gegen 02.10 Uhr die Bundesstraße 70 im Abschnitt zwischen Wüllener Straße und Ringstraße befahren. Dort war er nach ersten Erkenntnissen aus zunächst ungeklärter Ursache gestürzt. Ein Pkw-Fahrer hielt an, um dem Gestürzten zu Hilfe zu kommen. Ein nachfolgender Lkw wollte dem Pkw ausweichen und touchierte trotz Notbremsung den 20-Jährigen, der auf der Fahrbahn lag. Ein Rettungswagen brachte den Vredener in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell