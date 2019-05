Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferkabel gestohlen statt gekauft

Ahaus (ots)

Etwa vier Meter Kupferkabel haben Trickdiebe am Mittwoch in Ahaus gestohlen: Zwei Unbekannte waren gegen 10.10 Uhr mit einem Kleintransporter auf ein Hofgelände in der Bauerschaft Averesch in Ahaus-Wessum gefahren. Die Männer gaben vor, Altmetall und Altreifen kaufen zu wollen. Ein Geschäft kam nicht zustande. Nachdem sich die beiden mit dem Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen entfernt hatten, stellte sich heraus, dass das vorher dort noch vorhandene Kabel fehlte. Offensichtlich hatte einer der beiden das Gespräch genutzt, um vom Diebstahl durch seinen Komplizen abzulenken. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

