POL-WE: Überrollter Fußgänger - Viele Fragen nach Unfallflucht in Butzbach

Butzbach: Wie bereits berichtet, soll es am Samstagabend, gegen 21 Uhr, zu einem Unfall in der Philipp-Reis-Straße in Butzbach gekommen sein. Eine Zeugin berichtete von einem auf der Fahrbahn liegenden Mann, der von einem PKW überrollt wurde. Der Fahrer des PKW fuhr anschließend davon.

Die Ermittlungen zu dem vermeintlichen Unfall dauern an und gestalten sich schwierig. Nach dem Zeugenaufruf haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, die unterschiedlichste Angaben zum Unfallhergang und dem möglichen Unfallverursacher machen. Es ist unklar, wie der alkoholisierte 46-jährige Butzbacher auf die Fahrbahn gelangte und warum er dort lag. Er wurde mit schweren Verletzungen im Bein- und Hüftbereich aufgefunden, befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, sucht weiter Zeugen.

Wer kann Angaben dazu machen, wie der dunkel gekleidete 46-Jährige möglicherweise auf die Fahrbahn gelangte?

Wer kann Hinweise auf den vermeintlichen Unfallverursacher machen?

Wer hat vor oder nach dem Unfall in der Philipp-Reis-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Unfall im Zusammenhang stehen könnten?

