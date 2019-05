Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Im Gegenverkehr mit Lkw kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall im Begegnungsverkehr erlitten. Die Bocholterin befuhr gegen 12.40 Uhr den Burloer Weg in Richtung Eintrachtstraße. Unmittelbar hinter der Einmündung der Grabenstraße stieß sie mit der seitlichen Hydraulikstütze eine entgegenkommenden Lkw zusammen. Ein 40-jähriger Rheder war damit in Richtung Grabenstraße unterwegs gewesen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatten mehrere Pkw auf dem in Richtung Grabenstraße rechts liegenden Fahrstreifen geparkt. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro.

