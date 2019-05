Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen ließ ein Unbekannter am Mittwoch in Borken ein beschädigtes Fahrzeug zurück: Der Verursacher hatte einen schwarzen Skoda angefahren, der zwischen 12.00 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Raiffeisenstraße gestanden hatte. Beim Abstellen hatte nach Angaben des Geschädigten neben seinem Fahrzeug ein grauer BMW eingeparkt. Dieser hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

