POL-BOR: Heiden - "Notdienst" kassiert

Heiden (ots)

In seiner Not hatte er per EC-Cash gezahlt. Doch danach kamen einem Heidener Zweifel daran, ob der hohe dreistellige Betrag angemessen war, um Ende April einen Mottenbefall in seinem Haus zu beseitigen. Der Mann hatte sich deswegen über eine "Notfallnummer" telefonisch an einen entsprechenden Anbieter gewandt. Der ließ sich seine Dienste nach kurzem Einsatz per EC-Karte bezahlen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, existiert die auf der Rechnung genannte Firma allerdings nicht.

Wer kurzfristige Hilfe durch Fachleute benötigt, sollte kühlen Kopf bewahren. Bevorzugen Sie ortsansässige Firmen, unterschreiben Sie nichts ungeprüft und zahlen Sie nur bei einer detaillierten Rechnung, die auch die Steuernummer enthält.

