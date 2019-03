Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - PKW Fahrerin übersah Leichtkraftradfahrer

Schwerte (ots)

Am Dienstag (12.03.2019) fuhr gegen 14.15 Uhr eine 62 jährige Schwerterin auf der Rote-Haus-Straße in Richtung Iserlohner Straße. Hier wollte sie nach links in Richtung Schwerte abbiegen. Als ein von links kommender PKW in die Rote-Haus-Straße einbiegt, fährt die Schwerterin in den Kreuzungsbereich und übersieht einen hinter dem Einbiegenden fahrenden 17 jährigen Leichtkraftrad aus Iserlohn. Die Fahrzeuge stoßen zusammen und der Kradfahrer stürzt. Er verletzte sich dabei leicht, muss aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6500 Euro.

