Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto angefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Einen parkenden Wagen beschädigt hat am Montag ein Unbekannter in Borken. Der Verursacher fuhr an der Straße Am Kuhm einen silbergrauen Ford an und entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Der Unfall muss sich im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

