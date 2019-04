Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Ausgewichen und in den Graben gerutscht

Heek (ots)

Im Straßengraben endete am Dienstag ein Überholmanöver für einen Autofahrer in Heek-Nienborg: Der 52-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf der Ochtruper Straße, L573, in Richtung Metelen unterwegs. Als er ein Treckergespann überholte, sei dieses nach links ausgeschert. Der Ahauser wich mit seinem Wagen nach links aus, geriet auf den Grünstreifen und rutschte in den Straßengraben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Trecker mit Gülle-Anhänger habe seine Fahrt in Richtung Metelen fortgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell