POL-BOR: Heek/Kreis Borken - Falsche Polizisten rufen weiter an

Die Betrüger lassen nicht nach: Mit der Masche des "falschen Polizisten" versuchen Unbekannte zur Zeit insbesondere in Heek, gezielt ältere Menschen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu bringen. Zahlreiche Anrufe von Betroffenen sind dazu am Mittwoch, 09.04.2019, bei der Polizei eingegangen. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die betrügerische Absicht und beendeten die Gespräche.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus, tischen die frei erfundene Geschichte von den festgenommenen Einbrechern auf und versprechen im weiteren, oft stundenlangen Verlauf, vorbeizukommen und Geld oder Wertsachen in sichere Verwahrung zu nehmen. Angerufene sollten sich auf keinen Fall Auskünfte über ihre persönlichen Vermögensverhältnisse entlocken lassen. Im Zweifel ist es immer richtig, ein derartiges Gespräch sofort zu beenden und selbst die Polizei anzurufen. Ein echter Polizist fordert Sie niemals dazu auf, Bargeld oder Wertsachen an ihn zu übergeben. Misstrauisch sollten Angerufene auch darauf reagieren, wenn im Display die "110" oder die vermeintliche Nummer einer Polizeiwache erscheint - Betrüger nützen technische Möglichkeiten, um so eine Glaubwürdigkeit ihres Anrufs vorzutäuschen.

Familienmitglieder sollten das Gespräch mit ihren älteren Angehörigen über das Thema Telefon-Betrug suchen. Dazu gehören nicht zuletzt auch Gewinnversprechen oder der bekannte "Enkeltrick". Ausführliche Informationen gibt es auch auf unserer Homepage www.polizei-beratung.de

