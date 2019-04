Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Werkzeug aus Auto entwendet

Heek (ots)

Eine Bohrmaschine und weitere Werkzeuge entwendeten Unbekannte aus einem Firmenwagen an der Kreuzstraße in Heek. Das Auto wurde zwischen Freitag und Montag aufgebrochen. Wie berichtet kam es im gleichen Tatzeitraum zu einem weiteren Aufbruch eines Firmenwagens auf der Kreuzstraße. Bei dieser Tat entwendeten die Täter ebenfalls Werkzeuge. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260.

