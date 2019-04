Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Falscher Enkel wollte Geld

Ahaus (ots)

Es war die bekannte Masche, mit der sich ein Unbekannter in das Vertrauen einer 86 Jahre alten Ahauserin schlich: Erst machte der Betrüger der Seniorin bei seinem Anruf am Donnerstag weiß, dass er ihr Enkel sei. Dann behauptete er, in einer finanziellen Notlage zu stecken. Er wolle jemanden zum Abholen des Geldes vorbeischicken. Als wenig später ein Unbekannter vor ihrer Haustür erschien, kamen ihr jedoch Zweifel. Die 86-Jährige zog sich ins Haus zurück und verständigte die Polizei. Der unbekannte "Abholer" war circa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart, besaß ein rundliches Gesicht und trug einen dunklen Blazer sowie eine dunkle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

