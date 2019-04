Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Exhibitionismus-Fälle: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Borken (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann steht in dringendem Verdacht, sich Kindern und Jugendlichen in schamverletzender Weise gezeigt zu haben. Wie berichtet, hatte sich der erste Vorfall am Mittwoch, 27.03.2019, auf der Heidener Straße in Borken ereignet. Betroffen waren davon drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren, denen sich der zunächst Unbekannte entblößt gezeigt hatte.

Nachdem die Polizei diesen Vorgang veröffentlicht hatte, meldete sich die Mutter eines 17-Jährigen und zeigte ein ähnliches Vorkommnis an. Danach hatte sich ihrem Sohn am Donnerstag, 28.03.2019, in einem Verbrauchermarkt in Borken ein Mann ebenfalls entblößt gezeigt. Die Beschreibungen des Verdächtigen deckten sich in einem hohen Maße. Auch ließ die räumliche und zeitliche Nähe der beiden Taten auf einen Zusammenhang schließen.

Hinweise von Zeugen und die Auswertung entsprechender Videoaufnahmen führten die Ermittler jetzt zu dem in Borken wohnhaften 21-jährigen. Er ist bislang nicht geständig. Die Kriminalpolizei hat die Verfahren nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

