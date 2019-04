Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Verletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfall

Gescher (ots)

Fünf Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.100 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Gescher ereignet hat. Ein Autofahrer wollte gegen 17.55 Uhr mit seinem Wagen von der Kreisstraße 35 nach links auf eine Zufahrt abbiegen. Ein nachfolgender 38-Jähriger stieß mit seinem Fahrzeug auf das erste Auto. Die Wucht des Aufpralls drückte es vor ein Hinweisschild. Alle fünf Insassen aus Gescher im Alter zwischen zwei und 34 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser.

