Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Radfahrer leicht verletzt

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Isselburg erlitten. Der 50-jährige Niederländer befuhr gegen 14.10 Uhr den Radweg an der Gendringer Straße in Anholt in Richtung Gendringen, wobei er auf dem in seiner Fahrtrichtung links liegenden Radweg nutzte. Dort erfasste ihn der Wagen eines 55-jährigen Emmerichers, als dieser aus einer Grundstückseinfahrt heraussetzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt in einer Höhe von circa 750 Euro.

