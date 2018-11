POL-HWI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der PI Wismar

Wismar (ots) - Am 14. November (13:00 - 21:00 Uhr) fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar wieder zahlreiche Verkehrskontrollen statt. So maßen die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf in einer Baustelle der A 20, zwischen der Anschlussstelle Wismar Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar, insgesamt 3.259 Fahrzeuge. Bei erlaubten 80 km/h stellten sie lediglich 67 Verstöße, 60 im Verwarngeld- und 7 im Bußgeldbereich, fest. Die höchste Geschwindigkeit lag dort bei 122 km/h.

Auch der Videowagen des AVPR Metelsdorf, der gestern im Landkreis NWM unterwegs war, machte Aufnahmen von drei Kfz, die derartig schnell unterwegs waren, dass sie nun ein Bußgeld erwartet. In einem weiteren Fall stellten sie einen Fahrer bei einem Rotlichtverstoß fest. Auch ihn erwartet ein Bußgeldbescheid.

Im Wismarer Stadtgebiet kontrollierte das Polizeihauptrevier in der Dr.-Unruh-Straße die Geschwindigkeit in einer 30er-Zone mit dem "Traffi Patrol". Von 49 Messungen lagen 11 Fahrer über dem Tempolimit und bekamen je ein Verwarngeld. Der Schnellste war dort mit 50 km/h unterwegs.

Beamte des Polizeireviers Gadebusch stellten im Rahnen der allgemeinen Verkehrssicherheitsarbeit einen Überholverstoß, ein Fahrrad ohne Licht und einen Autofahrer, der seinen Führerschein nicht bei sich hatte, fest.

