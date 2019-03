Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Butterflymessern unterwegs

Ahaus (ots)

Zwei Butterflymesser haben Polizeibeamte am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle in Ahaus sichergestellt. Ein 20 Jahre alter Ahauser hatte sie in seinem Wagen dabei, den die Beamten gegen 23.50 Uhr im Alstätter Brook angehalten hatten. Sie fertigten eine Strafanzeige. Butterfly-Messer zählen zu den verbotenen Waffen. Es ist verboten, sie zu erwerben, zu besitzen oder sie zu überlassen. Das gilt auch für das Mitnehmen und Herstellen, das Instandsetzen und Bearbeiten. Ein Verstoß gegen den verbotenen Umgang mit solchen verbotenen Waffen stellt bereits eine Straftat nach dem Waffengesetz dar und kann mit empfindlichen Geld- oder Freiheitsstrafen verfolgt werden. Ausnahmen von den Verboten können nur auf Antrag zugelassen werden.

