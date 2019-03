Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Spiegel kollidieren beim Überholen

Ahaus (ots)

Unfallflucht hat ein Autofahrer am Freitag in Ahaus nach einem folgenreichen Überholmanöver begangen. Ein 25-jähriger Südlohner war gegen 07.40 Uhr auf dem Gescher Damm in Richtung Gescher unterwegs. Im Gegenverkehr setzte dort nach seinen Angaben der Fahrer eines silberfarbenen VW Golf zum Überholen eines dunklen Motorrollers an. Die Außenspiegel der beiden Pkw stießen zusammen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Der Verursacher habe sich entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge und des überholten Motorrollers, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden unter Tel. (02561) 9260.

